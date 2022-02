Telenord: aperta, locale, globale e nuova: la nostra tv, la vostra tv

di Giampiero Timossi

La nostra vuole essere la vostra televisione. Sarà una finestra sempre aperta su Genova, dalla quale però riuscirete a scorgere anche l’Italia e il resto del mondo. Oggi l’informazione che resiste alla crisi è quella capace di avere un rapporto diretto, stretto e trasparente con il suo territorio, senza rinunciare all’ambizione di inquadrare il suo campo d’azione nel mondo intero. Agire localmente ma pensare globalmente. Perché l’informazione locale, specie quella delle televisioni, è la frontiera più avanzata del giornalismo che resiste alla crisi. Lo dimostrano tutte le ricerche.

Negli Stati Uniti, da qualche anno, si studiano i territori dove la tempesta perfetta che ha colpito l’informazione ha creato i “deserti informativi”. Sono territori che in pochi anni hanno perso, dopo le tv e i giornali locali, dopo le notizie, a cascata anche i servizi, la ricchezza e la qualità della vita. L’esistenza di una comunità correttamente informata è condizione indispensabile per la realizzazione dei diritti di tutti. Siamo ben consapevoli del nostro ruolo e cercheremo di esserne sempre più all’altezza. Ed è anche per questo che ho accettato con entusiasmo l’offerta dell’editore Massimiliano Monti, la direzione di Telenord.

Per me il giornalismo resta una passione da più di trent’anni ed è passione e professione da 25. Genova e la Liguria sono per me altri intramontabili amori. Ora voglio viverle insieme alla nostra redazione e ai nostri telespettatori, ascoltando le voci che si alzano dalle città, dalle periferie, dai paesi. Metteremo le nostre competenze al servizio dei telespettatori, per una rete che sia locale e insieme aperta, globale e nuova. Eredito un compito difficile, una direzione quasi ventennale portata avanti con professionalità e passione da Paolo Lingua. Garantisco tutto il mio, il nostro impegno, per fare ancora molta strada insieme, orgogliosi di una televisione che da 45 anni cammina con la gente di Liguria. Non ci chiuderemo nelle nostre torri, perché in fondo questo è un insegnamento antico, ce lo ha lasciato Andrea Doria e una certa idea di città circolare nasceva a Genova più di 500 anni fa.

Oggi credere in una città circolare significa anche portare la nostra televisione nelle piazze, nelle strade, nelle aule scolastiche, nei palazzi, negli uffici e nelle banchine del porto, negli impianti sportivi, negli stadi e sugli spalti. Cercheremo di essere chiari, originali, attenti alla sostanza e alle sfumature, sempre. Vogliamo dire a chi ci guarda: la tv la fai tu. Seguiremo tutte le novità che ci ruotano intorno, l’infinito mondo dei social, che sarà un prezioso alleato. Lo faremo con rapidità e lucidità, grazie alla professionalità e all’entusiasmo della squadra di Telenord. Lavoreremo per arrivare con voi dentro la notizia, consapevoli che l’informazione debba essere sempre la risoluzione dell’incertezza.