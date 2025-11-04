Attualità

Telenord alla scoperta dell'agricoltura a Vesima: verdure fresche ogni martedì e venerdì

di Anna Li Vigni

Direttamente dai campi alla tavola

SettimoLink

In collegamento con Anna Li Vigni, Dario Patrone, contadino della Vesima, racconta a Telenord la raccolta e la disponibilità delle verdure fresche, direttamente dai campi alla tavola.

