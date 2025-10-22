Telenord a tu per tu con la Croce Verde di Quarto: un viaggio nel cuore del volontariato
di Katia Gangale - Luca Pandimiglio
Un'organizzazione fatta di persone, di storie, di impegno quotidiano al servizio della comunità
Accendiamo i riflettori su una realtà fondamentale per il territorio: la Croce Verde di Quarto, da anni impegnata con dedizione e professionalità nell’assistenza sanitaria e nei servizi di emergenza. Un'organizzazione fatta di persone, di storie, di impegno quotidiano al servizio della comunità.
Ne parliamo in studio con Andrea Martello, presidente della Croce Verde di Quarto, che intervistato da Katia Gangale ci accompagna alla scoperta delle attività, dei progetti in corso e delle sfide del volontariato sanitario oggi.
In collegamento da Quarto, Luca Pandimiglio ci porta sul campo con le testimonianze dirette di alcuni volontari, per raccontare da vicino cosa significa scegliere di dedicare tempo ed energie agli altri.
