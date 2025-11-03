Telenord a Quarto: rinasce l'area attrezzata di via delle Campanule

Rinasce l’area verde di via delle Campanule a Quarto, un luogo simbolo del quartiere che torna finalmente a disposizione dei cittadini dopo anni di degrado e abbandono.

L’intervento di riqualificazione, frutto di un lavoro condiviso tra Municipio, associazioni e residenti, restituisce al territorio uno spazio di socialità e incontro, con nuove aree gioco e zone dedicate alle famiglie.

Sul posto Luca Pandimiglio per raccogliere le voci dei cittadini e documentare il risultato dei lavori. In studio, Roberta Lolli, consigliera municipale di Vince Genova, per raccontare l’impegno dell’amministrazione e i prossimi progetti dedicati al rilancio dei quartieri del Levante.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.