Telenord a Quarto: rinasce l'area attrezzata di via delle Campanule
di Luca Pandimiglio
L’intervento di riqualificazione, frutto di un lavoro condiviso tra Municipio, associazioni e residenti, restituisce al territorio uno spazio di socialità
Rinasce l’area verde di via delle Campanule a Quarto, un luogo simbolo del quartiere che torna finalmente a disposizione dei cittadini dopo anni di degrado e abbandono.
L’intervento di riqualificazione, frutto di un lavoro condiviso tra Municipio, associazioni e residenti, restituisce al territorio uno spazio di socialità e incontro, con nuove aree gioco e zone dedicate alle famiglie.
Sul posto Luca Pandimiglio per raccogliere le voci dei cittadini e documentare il risultato dei lavori. In studio, Roberta Lolli, consigliera municipale di Vince Genova, per raccontare l’impegno dell’amministrazione e i prossimi progetti dedicati al rilancio dei quartieri del Levante.
