Tassazione energetica, Giorgetti: “Troppi aspetti problematici, l’Italia non sosterrà il compromesso Ue”

L’Italia non sosterrà il compromesso proposto dalla presidenza danese dell’UE sulla revisione della direttiva europea sulla tassazione dei prodotti energetici, discussa oggi all’Ecofin.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, sottolineando che la proposta “nasce in un contesto molto diverso da quello attuale”, e che oggi “occorre preservare la competitività dell’economia europea”.

«L’Italia – ha spiegato Giorgetti – è tra i Paesi che più risentono dei prezzi elevati dell’energia e del gas naturale, anche a seguito dell’uscita dalle forniture russe».

Pur riconoscendo che il compromesso della presidenza danese rappresenta “un passo nella direzione giusta”, il ministro ha ribadito che permangono aspetti problematici che impediscono al governo italiano di aderire alla proposta.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.