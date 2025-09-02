Svezia, Northern Offshore amplia la flotta: ordinati 12 nuovi mezzi ibridi per l’eolico

La compagnia svedese Northern Offshore Services ha ordinato 12 nuove unità di trasferimento equipaggi della serie ibrida E-Class, in quello che la stessa compagnia definisce come uno degli ordini più rilevanti mai effettuati nel settore. La notizia è stata riportata dal sito specializzato renews.biz, che cita la società nel presentare i dettagli dell’accordo e il significato strategico dell’operazione.

Ordine record – La società svedese ha confermato l’acquisto di quattro imbarcazioni già in costruzione e di ulteriori otto unità da un cantiere navale non reso noto. L’intesa prevede inoltre opzioni per ulteriori commesse, a conferma della volontà di Northern Offshore di consolidare la propria presenza nel mercato dei trasporti offshore.

Serie E-Class – Le nuove navi sono progettate internamente dall’azienda e mirano a stabilire un nuovo standard per il trasferimento di personale nelle aree eoliche marine. Secondo la compagnia, la serie E-Class offrirà operazioni sicure, efficienti e capaci di rispondere alle esigenze future del settore. La prima unità, la M/V Explorer, è attesa in Europa già dalla prossima settimana.

Dichiarazioni – “Questo non è solo un ampliamento della flotta, è una dichiarazione”, ha affermato David Kristensson, amministratore delegato del gruppo Northern Offshore Services, citato da renews.biz. “Crediamo in questo mercato, crediamo nel nostro design e soprattutto nella nostra capacità di guidare l’innovazione in modo sostenibile, competitivo e su larga scala”.

Caratteristiche tecniche – Le imbarcazioni, lunghe 36 metri, sono state concepite per rispondere alle necessità di un’industria eolica marina in rapida evoluzione. Tra le caratteristiche principali figurano una maggiore comodità per l’equipaggio e i tecnici, un nuovo disegno dello scafo e sistemi di automazione in grado di ottimizzare l’efficienza energetica. Le navi offrono anche una capacità di carico superiore, adeguata alle richieste operative dei prossimi anni.

Sostenibilità – La compagnia sottolinea che le unità E-Class sono state progettate per essere “future-proofed”, pronte cioè a supportare la transizione verso soluzioni elettriche e carburanti alternativi. Un approccio che intende garantire maggiore resilienza e flessibilità alla flotta nel contesto della decarbonizzazione del trasporto marittimo.

Prospettive – Kristensson ha aggiunto: “Il mercato si evolve rapidamente, ma noi siamo più veloci e cerchiamo sempre di restare un passo avanti. Con questo investimento assicuriamo un profilo di flotta diversificato e competitivo, fissando un nuovo punto di riferimento nel nostro segmento”.

