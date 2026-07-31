Sussisa: “…e ancora le stelle”: voci e suoni siderali tra poesia, musica e Perseidi

Lunedì 10 agosto, alle ore 21.30, il prato della Strada Nuova a Sussisa Confauné ospiterà “…e ancora le stelle – Voci e suoni siderali”, una serata dedicata al fascino degli astri e al rapporto profondo che da sempre lega l’uomo al cielo.

Le stelle saranno protagoniste di un viaggio tra parole, musica e immaginazione: quegli astri che hanno guidato i viaggiatori, ispirato poeti e artisti, alimentato sogni e domande, diventando nelle costellazioni figure di animali, oggetti e mondi lontani. Una serata per guardare verso l’alto, lasciarsi sorprendere dalla volta celeste e affidare alle Perseidi, come vuole la tradizione, un desiderio.

Ospiti speciali dell’evento saranno Aldo De Scalzi e Luca Cresta, che presenteranno le loro originali composizioni dal titolo “Suonano le stelle”, un intreccio di suoni e suggestioni ispirato alla dimensione cosmica.

Il programma prevede inoltre letture tratte dalle opere di Boitani, Calvino, Leopardi, Boye, Cresta, Whitman, Recalcati e Hack, in un percorso tra letteratura, filosofia e scienza capace di unire il rigore della conoscenza alla meraviglia della contemplazione.

A conclusione dello spettacolo è prevista un’esibizione dedicata alle Perseidi, per chiudere la serata con lo sguardo rivolto al cielo e alla magia delle stelle cadenti.

L’iniziativa è organizzata dagli agitatori culturali irrequieti Gian dei Brughi, da sempre impegnati nella proposta di appuntamenti capaci di intrecciare cultura, territorio e partecipazione.

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