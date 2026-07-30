Alassio, week end nel segno della musica: torna il Cantadoccia, gran finale con il karaoke in Piazza Partigiani

Alassio si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della musica e dell'intrattenimento con il ritorno di "Una Città che Canta", l'iniziativa organizzata da Eccoci Eventi e promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in collaborazione con l'Associazione Bagni Marini.

Domenica 2 e lunedì 3 agosto la Baia del Sole ospiterà due giornate di spettacoli e animazione che coinvolgeranno residenti e turisti, trasformando la spiaggia e il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Protagonista dell'evento sarà ancora una volta il Cantadoccia, il format itinerante che dalle 10 alle 17.30 porterà musica e divertimento lungo il litorale. Adulti e bambini potranno esibirsi al microfono in un'atmosfera informale e coinvolgente, accompagnati dall'ormai celebre personaggio con la cisterna sulle spalle e il caratteristico cappello da pompiere che, grazie alla sua doccia alimentata con acqua di mare, rende ogni performance ancora più originale.

Nato nel 2007 dopo essere stato lanciato dal programma televisivo Lucignolo, il Cantadoccia è diventato negli anni uno degli appuntamenti più attesi dell'estate alassina, richiamando ogni stagione centinaia di partecipanti e curiosi.

La manifestazione si concluderà lunedì 3 agosto alle 21.30 in Piazza Partigiani con una serata dedicata al karaoke, condotta da Giacomo Aicardi. Sul palco saliranno i cantanti che si saranno distinti durante le esibizioni in spiaggia, insieme a tutti coloro che vorranno cimentarsi davanti al pubblico.

L'ingresso sarà gratuito. Chi desidera partecipare come cantante alla serata finale potrà prenotare la propria esibizione contattando il numero 366 2470014.

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