Le Latitudini dell’Arte 2026: il dialogo tra arti, nomadismi e linguaggi contemporanei

A Liguria Live di Telenord si è parlato di “Le Latitudini dell’Arte 2026”, la biennale curata da Virginia Monteverde, dedicata all’incontro tra differenti forme artistiche, culture e linguaggi della contemporaneità.





Durante l’intervento in studio, la curatrice ha raccontato la visione e il percorso della manifestazione, un progetto che esplora il rapporto tra arte, movimento e trasformazione, mettendo al centro il dialogo tra artisti, territori e sensibilità provenienti da esperienze diverse.





“Le Latitudini dell’Arte” si propone come uno spazio aperto di confronto e ricerca, dove pittura, installazione, fotografia, scultura e nuove espressioni creative si incontrano per raccontare le molteplici direzioni dell’arte contemporanea e il suo continuo evolversi tra radici locali e prospettive internazionali.

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