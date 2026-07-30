The Busking Contest: a Telenord il festival degli artisti di strada

È stato dedicato al The Busking Contest l’intervento in studio di lunedì 27 luglio a Liguria Live su Telenord, con ospite la direttrice artistica Giulia Cancedda. Un’occasione per raccontare la sesta edizione del festival che, dopo aver attraversato Rapallo, Chiavari e per la prima volta Santa Margherita Ligure, arriva alla fase conclusiva a Lavagna, città dove il progetto è nato.





Per oltre tre settimane il Golfo del Tigullio si è trasformato in un grande palcoscenico diffuso, portando la musica di strada nelle piazze, sui lungomare e nei centri storici, coinvolgendo pubblico, cittadini e turisti in un percorso capace di unire artisti, territorio e comunità.





Durante l’intervista sono state presentate le prossime tappe del contest: le semifinali del 30 e 31 luglio a Lavagna, dove gli otto artisti selezionati nelle fasi precedenti si contenderanno l’accesso alla finale del 1° agosto. Sul palco saliranno Carla Fucci, Cesare Blanc, Diletta Fosso, Jassies, Luca Brunello, Pietro Bombardelli, Ragazzino e 2Steps, otto progetti provenienti da diverse regioni italiane accomunati dalla passione per la musica di strada e il cantautorato contemporaneo.





Lavagna rappresenta il punto di ritorno alle origini del festival: proprio qui sei anni fa è nato il progetto che ha trasformato lo spazio pubblico in un luogo di incontro e valorizzazione culturale. Un percorso che oggi coinvolge tutto il Golfo del Tigullio, creando una rete tra luoghi simbolo della Riviera, artisti emergenti e comunità locali.





La finale del 1° agosto vedrà la partecipazione speciale di Mario Venuti, uno degli interpreti più raffinati della musica italiana, protagonista di una lunga carriera tra ricerca musicale, collaborazioni prestigiose e canzone d’autore.

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