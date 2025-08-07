Stop lavori metro, Piciocchi: "Basta scaricare colpe sul passato, Salis e la giunta si assumano responsabilità delle decisioni"

Con un lungo post pubblicato sui social, l’ex vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi interviene duramente sulla decisione della Giunta Salis di risolvere il contratto per il prolungamento della metropolitana in Val Polcevera, comunicata ufficialmente oggi. “In molti mi stanno chiedendo un commento a riguardo della decisione della Giunta comunale, comunicata oggi, di risolvere il contratto per il prolungamento della metropolitana”, scrive Piciocchi. Il consigliere comunale non risparmia critiche alla sindaca Silvia Salis, accusandola di non prendersi la responsabilità delle proprie scelte: “Tanto per cambiare, la Sindaca, anziché assumersi pienamente le responsabilità delle proprie decisioni, scarica le colpe su chi l'ha preceduta”.

Una strategia, secondo Piciocchi, che non può più funzionare: “Questo gioco, in cui fino ad oggi si è dimostrata olimpionica, inizia a non funzionare più perché la campagna elettorale è finita, adesso deve governare e le persone attendono da lei le soluzioni”.

L’ex vicesindaco ammette che “il rapporto tra il Comune di Genova e la ditta non è mai stato facile”, ma rivendica la scelta di non aver mai interrotto il contratto durante il suo mandato: “Esclusi categoricamente l’ipotesi di risolvere il contratto, optando per una serrata trattativa, perché avrebbe portato solo a conseguenze dannose”.

Piciocchi elenca quindi i rischi concreti: cantieri fermi per almeno un anno, aumento dei costi con incertezza sulla copertura economica, una possibile causa legale “dagli esiti incerti” e un futuro bloccato per i quartieri coinvolti: “I cittadini di Certosa e Rivarolo non avranno più alcuna prospettiva di vedere completato questo lavoro”.

Pur dichiarando di non voler ostacolare la scelta, Piciocchi chiede trasparenza: “Se la Giunta ritiene ci siano i presupposti per prendere questa decisione, che lo faccia pure e io non la contesto (a patto che abbia un’alternativa chiara), ma – ripeto – se ne assuma le responsabilità!”.

Infine, la chiusura del post assume un tono politico netto: “La conclusione è impietosa: dopo avere bloccato lo Skymetro in Val Bisagno, oggi si ferma anche la metropolitana in Val Polcevera. Questo perché in campagna elettorale predicavano di volere ridurre le distanze”.

Piciocchi ha annunciato la presentazione di un’interrogazione urgente in Consiglio comunale per ottenere chiarimenti formali sulla scelta dell’Amministrazione e sui tempi per la ripresa dei lavori.

