Stop del Trenino atto V: dopo le polemiche, venerdì in diretta su Telenord il confronto tra sindaci
di Gilberto Volpara
Dopo aver riportato il tema del Trenino di Casella come argomento centrale della discussione politica ligure, Telenord ha proposto ai due protagonisti della polemica sul futuro dell'infrastruttura un confronto in diretta perchè il domani dei binari d'entroterra, con un enorme potenziale turistico, possa avere contorni più certi.
Appuntamento venerdì alle 16.50 su Telenord e telenord.it.
Nel faccia a faccia tra Gabriele Reggiardo da Casella e Sara Dante da Sant'Olcese, si sommeranno le voci della Regione, i silenzi di Amt e le prospettive di quel collegamento: perchè è fermo da così tanto tempo, cosa succede ora, di chi la responsabilità, cosa dire a pendolari e turisti, cosa è cambiato in questi giorni?
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Benvenuti in Liguria da Borzonasca a Mezzanego: i segreti di castagne e nocciole
05/11/2025
di Gilberto Volpara
Isola del Cantone: boom d’iscrizioni al doposcuola gratuito grazie alle indennità comunali
04/11/2025
di Gilberto Volpara
A Scignoria! le note genovesi di Irene Celle con il maestro Bernardo Pellegrini, i quesiti del Prof Bampi
04/11/2025
di Gilberto Volpara
A Telenord la storia del Carlo Felice, da cratere bellico a simbolo di rinascita
04/11/2025
di Redazione