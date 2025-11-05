Stop del Trenino atto V: dopo le polemiche, venerdì in diretta su Telenord il confronto tra sindaci

Dopo aver riportato il tema del Trenino di Casella come argomento centrale della discussione politica ligure, Telenord ha proposto ai due protagonisti della polemica sul futuro dell'infrastruttura un confronto in diretta perchè il domani dei binari d'entroterra, con un enorme potenziale turistico, possa avere contorni più certi.

Appuntamento venerdì alle 16.50 su Telenord e telenord.it.

Nel faccia a faccia tra Gabriele Reggiardo da Casella e Sara Dante da Sant'Olcese, si sommeranno le voci della Regione, i silenzi di Amt e le prospettive di quel collegamento: perchè è fermo da così tanto tempo, cosa succede ora, di chi la responsabilità, cosa dire a pendolari e turisti, cosa è cambiato in questi giorni?

