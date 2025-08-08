Stoccaggi gas, Europa sopra al 70% mentre l'Italia si conferma leader dell'Unione

Gli stoccaggi di gas europei hanno raggiunto quota 70% oltre quota 798 Twh. Lo si apprende dai dati di Gas Infrastructure Europe da cui energe che l'Italia è sopra di 12 punti, all'82% a 166 Twh, confermandosi il paese più virtuoso davanti alla Germania, ferma a quasi il 63% a 155,8 Twh. Segue la Francia al 78,8% con poco meno di 100 Twh di gas immagazzinati.

Prezzo in aumento - Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per l'8 agosto è pari a 35,91 euro al MWh, in lieve rialzo rispetto al 7 agosto attestatosi a 35,89 euro MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

