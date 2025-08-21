Stati Uniti, estesi i dazi su acciaio e alluminio al 50%: colpite anche le turbine eoliche

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha ampliato l’applicazione dei dazi su acciaio e alluminio, portando a 407 le categorie di prodotti soggetti a un’aliquota del 50%. La misura riguarda anche settori strategici come energia rinnovabile, edilizia e trasporti.

Settori coinvolti – L’estensione dei dazi copre turbine eoliche e loro componenti, oltre a macchinari pesanti come gru mobili, bulldozer, compressori, pompe e materiale ferroviario. Una scelta che amplia notevolmente il raggio d’azione delle tariffe introdotte con la Sezione 232. L’Under Secretary of Commerce for Industry and Security, Jeffrey Kessler, ha affermato: “L’azione di oggi amplia la portata dei dazi su acciaio e alluminio e chiude le vie di elusione, sostenendo la continua rivitalizzazione delle industrie americane”.

Il contesto politico – L’annuncio segue le proclamazioni del presidente Donald Trump di inizio anno, con cui sono stati rimossi esoneri, affrontati i tentativi di evasione e raddoppiata l’aliquota dal 25% al 50%. La linea resta quella di una forte protezione delle produzioni nazionali. A maggio il Dipartimento ha avviato un processo per includere nei dazi i prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio. Sono previste tre finestre annuali per la presentazione di richieste pubbliche di inclusione. La prossima sarà aperta a settembre e verrà annunciata nel Federal Register. L’elenco completo delle 407 categorie di prodotti soggette ai nuovi dazi è disponibile nell’allegato alla comunicazione pubblicata sul Federal Register.

