Stadio Luigi Ferraris, Telenord ascolta i cittadini critici sulla questione parcheggi
di Carlotta Nicoletti
I cittadini segnalano difficoltà nell’accesso ai posti auto e disagi durante le giornate di partita, sollevando la necessità di interventi strutturali
Problemi di parcheggio e traffico attorno allo Stadio Luigi Ferraris, che continuano a suscitare critiche tra la cittadinanza. La questione viene affrontata da Carlotta Nicoletti, in collegamento con il presidente del Municipio Fabrizio Ivaldi. Intervengono anche i dirigenti delle squadre locali: Flavio Ricciardella per il Genoa e Raffaele Fiorella per la Sampdoria.
I cittadini segnalano difficoltà nell’accesso ai posti auto e disagi durante le giornate di partita, sollevando la necessità di interventi strutturali e di una migliore organizzazione della viabilità nei pressi dello stadio. I dirigenti delle squadre e l’amministrazione locale propongono possibili soluzioni per rendere più agevole la mobilità e ridurre i disagi per residenti e tifosi.
