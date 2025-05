Sportivamente Vallescrivia, l'ottava edizione dal 31 maggio al 2 giugno: coinvolte oltre 50 associazioni

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si terrà fra il 31 maggio e il 2 giugno 2025, nella zona sportiva “Sandro Pertini” di Ronco Scrivia, l’ottava edizione di Sportivamente Vallescrivia. L’iniziativa è stata presentata oggi nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria e ha il duplice obiettivo di valorizzare il territorio e celebrare lo sport inclusivo e sostenibile. L’evento, inserito nel palinsesto di “Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport”, è organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Ronco Scrivia oltre al CFFS, con il sostegno di Regione Liguria e la partecipazione di numerosi enti e realtà del territorio.

“Sportivamente Vallescrivia spegne la sua ottava candelina e si preannuncia, come di consueto, una vera festa dello sport e della comunità, con un’attenzione particolare all’inclusione: non mancheranno infatti associazioni e attività sportive aperte a tutti – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria. – In un anno speciale come questo, in cui siamo la “Regione Europea dello Sport”, manifestazioni come questa si inseriscono alla perfezione nelle linee guida che hanno condotto alla nostra nomina e danno la possibilità a chiunque, a prescindere dall’età e dalle abilità, di fare attività sportiva cimentandosi in svariate discipline, promuovendo le bellezze territorio e degli stili di vita sani”.

Le associazioni e gli enti sportivi coinvolti sono oltre 50, mentre saranno più di 40 le diverse discipline sportive che animeranno la cittadina ligure: dal calcio al rugby, dalla danza al pattinaggio, dalla pallanuoto all’arrampicata, fino agli sport meno tradizionali e alle attività all’aperto. Le tre giornate di Sportivamente Vallescrivia trascorreranno all’insegna di sport, divertimento, musica e inclusione, anche attraverso stand, dimostrazioni, aperitivi con DJ e un’area ristoro gestita dalle associazioni locali. Il ricavato sarà poi investito nell’acquisto di nuove attrezzature per l’area sportiva. Il 2 giugno, a chiusura della manifestazione, verrà realizzata la corsa podistica denominata “Sportivamente Monte Reale” inserita nel Grand Prix delle 2 Valli. L’iniziativa è supportata dal CONI Liguria ed è stata inserita nelle “Giornate Nazionali dello Sport”. Hanno collaborato diverse realtà associative locali e partner istituzionali regionali.

“‘Lo Sport che Emoziona’ è il messaggio scelto per Sportivamente Vallescrivia 2025 – spiega il sindaco di Ronco Scrivia Rosa Oliveri. – Vivremo una tre giorni emozionante e divertente, capace al tempo stesso di promuovere benessere e il territorio attraverso lo sport, nella sua accezione più autentica e genuina. La rete fra associazioni ed enti pubblici e privati che si è creata in questi anni è il vero motore di questa bellissima manifestazione, che non vediamo l’ora cominci il prossimo fine settimana”.

“Sportivamente Vallescrivia non è solo una manifestazione sportiva, ma un’esperienza di comunità, inclusione e partecipazione – spiega il vicesindaco del Comune di Ronco Scrivia Sergio Agosti. - Abbiamo voluto costruire un evento in cui ogni persona, a prescindere dall’età o dalle abilità, possa sentirsi protagonista. Lo sport diventa così uno strumento potente di aggregazione, promozione e salute per tutto il territorio”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.