Attualità

Genoa, "Sport4rights": cultura della sicurezza e valore dello sport

di Redazione

MSC Crociere

"Sport4rights": la cultura della sicurezza e il valore dello sport, iniziativa organizzata dal Genoa alla Badia di Multedo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: