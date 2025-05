Sport da combattimento, il 7 giugno al Paladiamante sarà "battaglia sotto la Lanterna"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Tempus tacendi, tempus belli. Battaglia sotto la Lanterna II", secondo atto

Dopo il successo dell'anno scorso, ritorna l'appuntamento sabato 7 giugno al Paladiamante con organizzazione a cura del Comitato Regionale Liguria della Federkombat. La rassegna di sport da combattimento è inserita all'interno del programma "Liguria 2025 Regione Europea dello Sport".

Programma - Evento clou della serata saranno i quattro incontri che assegneranno i titoli italiani nelle specialità della Savate Pro e Wako Pro K1. Nella Savate Pro, si affronteranno Damien Grassi e Nisticò. Nella Wako Pro K1 attenzione al confronto tra Hodaj e Michele Merola mentre in campo femminile tocca alla savonese Chiara Vincis (protagonista di uno straordinario match nel 2024) e Segni. Nella Savate Pro, sfida incandescente tra Mattia Fornaro e Harrane. Un programma di eccellenza, allestito insieme a una sfida di Prestige Fight Muay Thai dove saranno di fronte Massobrio e Polisano.

"Per il secondo anno consecutivo si accendono i riflettori su discipline in forte crescita come Savate, Kickboxing, K1 e Muay Thai – commenta l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. – In Liguria è raro vedere una manifestazione dedicata agli sport da combattimento con una partecipazione così ampia e un livello qualitativo così alto. Eventi come questo sono il cuore pulsante del nostro palinsesto, soprattutto in un 2025 speciale in cui la Liguria porta con orgoglio il titolo di "Regione Europea dello Sport". Un’occasione straordinaria per valorizzare discipline tanto spettacolari quanto educative".

"Sono estremamente felice di poter riproporre, grazie all'impegno di tutto il Comitato Regionale, questa importante manifestazione, vetrina delle discipline da combattimento che quotidianamente le nostre società affiliate promuovono in tutta la Liguria - afferma Piero Picasso, presidente regionale della Federkombat - Sono certo che il pubblico potrà, come nel 2024, godere di uno spettacolo di valore assoluto"

"Tempus tacendi, tempus belli. Battaglia sotto la Lanterna II" inizia già in mattinata. Il programma prevede in mattinata anche selezioni per il Trofeo CONI per i ragazzi under 14, incontri amatoriali a contatto leggero, seguiti da quelli a contatto pieno di Kickboxing, Savate e Muay Thai. L'inizio del Galà Pro, a metà pomeriggio, prevede match internazionali, con atleti da Francia e Spagna, per il “Road to Fight Clubbing".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.