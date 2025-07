Spezia, vicino l’arrivo di Vanja Vlahovic in prestito dall’Atalanta U23

Lo Spezia si prepara ad accogliere Vanja Vlahovic, attaccante serbo classe 2004, in arrivo in prestito secco dall’Atalanta U23. Il giocatore è reduce da una stagione esaltante in Serie C, dove ha chiuso da capocannoniere del girone A con 19 gol e 5 assist in 30 presenze. A questi numeri si aggiungono le tre reti realizzate nei playoff.

Rendimento – Il contributo offensivo di Vlahovic è stato decisivo per la stagione dell’Atalanta U23. Oltre ai 19 gol messi a segno nel corso del campionato, ha dimostrato continuità anche nella fase finale del torneo, mantenendo un’ottima media realizzativa nei playoff.

Esperienza – Nell’ultima annata il giocatore ha debuttato anche in Serie A con la prima squadra dell’Atalanta, totalizzando tre presenze sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini. Un segnale di fiducia da parte del club bergamasco e un primo passo nel calcio dei grandi.

Operazione – Il trasferimento allo Spezia, curato dal ds Stefano Melissano, avverrà con la formula del prestito secco. Il club ligure punta su di lui per rinforzare l’attacco e aumentare il peso offensivo in vista della prossima stagione in Serie B.

