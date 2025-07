Spezia, via alla campagna abbonamenti tra novità sui prezzi e richiamo all'identità

“Ripartiamo da tutti noi” – È questo lo slogan della nuova campagna abbonamenti dello Spezia Calcio, presentata oggi alla stampa. La fase di prelazione per i vecchi abbonati inizierà domani alle ore 16 e si concluderà il 21 luglio alle 23.59.



Prezzi – Per la Curva Ferrovia, il costo dell’abbonamento intero passa dai 140 euro della scorsa stagione ai 190. Per la Curva Piscina, unico settore scoperto, il prezzo intero è fissato a 130 euro. Confermate le agevolazioni per donne e giovani, con una presenza in costante crescita, soprattutto in tribuna.



Entusiasmo – “Ripartiamo da tutti noi e dalla presenza del sindaco Peracchini e del vice sindaco, e dall’entusiasmo della proprietà che ha vissuto, seppur per un mesetto, cosa significa giocare le partite al Picco”, ha dichiarato l’amministratore delegato Andrea Gazzoli.



Tifosi – Gazzoli ha sottolineato l’importanza del pubblico spezzino, definendo quella in arrivo “un’annata importante” dopo una stagione da record in campo e sugli spalti. “Nonostante alcuni cambi nella rosa, il Picco farà come sempre la differenza con numeri in crescita”, ha affermato. In particolare, ha evidenziato l’aumento della presenza di famiglie e studenti, spiegando che in Curva Ferrovia verranno lasciati in vendita libera circa 100-200 biglietti per soddisfare la crescente domanda.



Crescita – “I numeri sono aumentati del 70% dopo le ristrutturazioni e riteniamo che la gente possa confermare la propria presenza, se non aumentarla”, ha proseguito l’amministratore delegato. “L’abbonamento viene visto anche come un segnale di sostegno alla società, che ha registrato riscontri positivi anche da parte degli sponsor, attratti dal contesto dell’hospitality”.



Giovani – L’obiettivo dichiarato è aumentare ulteriormente il numero di giovani presenti allo stadio, favorendo la partecipazione di famiglie intere e nuove generazioni. “L’aumento della presenza dei giovani è stato importante. I prezzi del calcio in una stagione sono più bassi rispetto a quelli della vita reale”, ha concluso Gazzoli. Per quanto riguarda l’hospitality, è stata mantenuta la soglia Under 10, mentre per gli altri settori resta valida quella Under 18.





Identità – Il vicepresidente Andrea Corradino ha spiegato l’obiettivo della campagna: “Presentiamo la campagna abbonamenti dedicata alla nostra identità. Il Picco, dopo quello di Cesena, è lo stadio più bello con tre settori coperti e questo giustifica il leggero adeguamento dei prezzi”.

Prospettive – A proposito della nuova stagione in Serie B, Corradino ha aggiunto: “Ripartiamo dopo la delusione della sconfitta nella finale play off ma con la consapevolezza di avere un grande mister, un gruppo forte e una proprietà che ci sta vicina. Sappiamo delle difficoltà della Serie B, con i pronostici che non sempre vengono rispettati, ma il Picco deve essere un fattore e per quello vogliamo uno stadio pieno”.

