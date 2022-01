Spezia, Verde: "Siamo una squadra fantastica, felice per l'assist"

di Maria Grazia Barile

Dopo il successo sul Genoa, Daniele Verde esalta l'impresa: "Siamo un gruppo e una squadra fantastica, diamo sempre tutto in campo. Per noi questa era una partita importantissima, si sente il calore del derby e avevamo bisogno di portarlo a casa. Dobbiamo andare avanti così. Fare un assist nel derby è impagabile. Bastoni è spezzino, sono contento di averlo servito così e aver gioito insieme".

Verde aggiunge: "Sono veramente contentissimo. Era un momento un po' particolare, non so perché ma nel calcio ci sta. Il passato lo lasciamo alle spalle, io sto bene qui, il gruppo mi dà carica e la cosa più bella è vincere con loro. Siamo un bel gruppo però, al di là di chi gioca. Io spero di giocare e dare una mano a fare più punti è possibile per la salvezza".