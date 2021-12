Napoli-Spezia 0-1, le Aquile centrano l'impresa al "Maradona"

di Marco Innocenti

Decide l'autorete di Juan Jesus. Nella ripresa, goal annullato a Lozano e, in pieno recupero, traversa colpita da Elmas

90'+6: Finisce qui, lo Spezia espugna il "Maradona"

90'+4: L'arbitro aggiunge un minuto di recupero: si giocherà fino al 96'

90'+3: Traversa del Napoli!!! Cross dalla destra, Elmas prende il tempo al difensore dello Spezia e colpisce di testa ma la palla scheggia la traversa e termina sul fondo

90'+1: Altra occasione per il Napoli col tiro da fuori di Anguissa, para a terra Provedel, poi c'è uno scontro in area fra Bastoni e un giocatore del Napoli con i padroni di casa che reclamano il calcio di rigore ma arbitro e Var dicono che si può proseguire

90': Ci saranno 5' di recupero

83': Napoli ancora vicino al goal con la discesa di Di Lorenzo, chiuso dalla respinta di Provedel

75': Giallo per Petagna che alza troppo la gamba su Maggiore

74': Spezia che si riaffaccia nell'area del Napoli: cross di Bastoni per Manaj, Mario Rui recupera e lo anticipa mettendo in angolo

73': Cross di Politano, tiro finale di Lozano, centrale. Provedel blocca

62': Erroraccio della difesa dello Spezia e Lozano si divora letteralmente il goal dell'1-1. Erlic salva tutto con una respinta a pochi metri dalla porta con Provedel completamente fuori dai pali

58': Cross di Politano da destra e colpo di testa vincente di Petagna ma l'arbitro vede la spinta dell'attaccante del Napoli sul marcatore diretto: la palla finisce in rete ma l'azione era già stata interrotta

52': Goal del Napoli con Lozano che raccoglie il cross arretrato di Politano, tiro che beffa Provedel ma si alza la bandierina del guardalinee: Politano è scattato in fuorigioco, lo conferma anche il Var

50': Altro giallo, stavolta per Manaj

49': Conclusione al volo di Lozano su una palla spiovente dalla trequarti, palla alta non di molto

48': Cartellino giallo per Kiwior

46': Parte il secondo tempo. Napoli che manda in campo Petagna al posto di Mertens

SECONDO TEMPO:

45'+2: Finisce qui il primo tempo

45'+1: Giallo per Mario Rui. Era diffidato

44': Ci saranno 2' di recupero

37': VANTAGGIO SPEZIA!!! Punizione scodellata in mezzo, colpo di testa di Juna Jesus che prova ad anticipare Manaj ma mette alle spalle di Ospina

26': Fiammata improvvisa di Politano che si accentra e lascia partire il mancino: palla che accarezza l'esterno della rete

20': Colpo per Di Lorenzo, che resta a terra

19': Giallo per Maggiore

14': Lozano mette al centro per Mertens, anticipato da Nikolaou che si rifugia in angolo

5': Lancio in profondità per Lozano, che di testa prova a beffare sull'uscita Provedel non trovando la porta. L'arbitro però fischia un fuorigioco all'attaccante.

1': Si parte

PRIMO TEMPO:

Ultima sfida del 2021 da non fallire per lo Spezia ma anche una sfida quasi proibitiva, contro il Napoli al "Maradona". Thiago Motta sa di giocarsi molto (forse tutto).

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Demme, Elmas, Ghoulam, Ounas, Petagna, Zanoli. Allenatore: Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo, Manaj. A disposizione: Zoet, Zovko, Kovalenko, Hristov, Nzola, Colley, Ferrer, Antiste, Sher, Nguiamba, Bertola. Allenatore: Thiago Motta.