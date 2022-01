Genoa, Shevchenko: "Un buon risultato con lo Spezia ci avvicinerebbe alla salvezza"

di Maria Grazia Barile

"Yeboah va inserito in squadra, bisogna dargli tempo. Destro è un giocatore fondamentale per noi, trova sempre l'occasione"

"Domani è una partita importantissima, in caso di buon risultato ci avvicineremo alla salvezza". Parte da qui la conferenza stampa di Shevchenko alla vigilia della sfida con lo Spezia al Ferraris: "Rispetto a giovedì dovremo gestire meglio il pallone ed essere propositivi. Anche contro il Sassuolo abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo avute buone azioni ma abbiamo commesso alcune scelte sbagliate con errori individuali in passaggi semplici. Ho rivisto la partita e ci sono state due azioni dove potevamo gestire meglio e non ci siamo riusciti per errori semplici. Domani dobbiamo eliminare questi errori ed essere compatti e aggressivi. Dobbiamo anche cercare di fare la nostra partita e migliorare la qualità".

Sull'ultimo acquisto Yeboah, il tecnico dichiara: "La società fa scelte di mercato. E' arrivato un nuovo giocatore e dobbiamo inserirlo in squadra. Bisogna dargli tempo per allenarsi e inserirsi. Vediamo come si inserirà".



Con lo Spezia potrebbe esserci più spazio per Caicedo, Shevchenko lo lascia intendere: "E' un giocatore che ha tante presenze in A, è un giocatore importante. Arriva da due mesi in cui era infortunato e abbiamo cercare di recuperare. Ora si sta allenando con continuità, sta crescendo nella sua condizione, negli allenamenti è entrato molto bene e il suo spazio lo avrà se continua ad allenarsi bene con la squadra".

Infine su Destro: "E' un giocatore importante che ogni domenica trova sempre l'occasione. Ha un grande senso della posizione per creare l'occasione. Dobbiamo aiutarlo a trovare la condizione migliore ma sta lavorando molto bene. Per noi è un giocatore fondamentale".