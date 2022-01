Genoa, Destro, altra prodezza:"La Nazionale? Io sono qui..."

di Redazione

"Continuo a fare quello che sto facendo, ovvero il meglio per il club, poi se dovesse arrivare la chiamata ben venga"

Mattia Destro, sempre lui. Ancora un gol e che gol per l'attaccante del Genoa che oggi a Reggio Emilia ha incantato con una una prodezza di tacco. E' la sua ottava rete in dodici gare, non male davvero.

"E’ stato un bel gol, devo continuare così e anche tutta la squadra, siamo contenti per i pareggio contro una squadra forte come il Sassuolo - le sue parole al termine della sfida con il Sassuolo - Siamo consapevoli di dover portare punti a casa perché la classifica non è bella, la strada è giusta perché anche oggi la prestazione è stata positiva e di questo siamo felici. Io mi metto a disposizione della squadra».

Quindi una battuta sulla Nazionale. "Continuo a fare quello che sto facendo, ovvero il meglio per il club, poi se dovesse arrivare la chiamata ben venga. L’attaccante vive per il gol, segnare con frequenza è importante e mi aiuta a fare meglio”.