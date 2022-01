Sassuolo-Genoa 1-1: gioiello di tacco di Destro in avvio, pari di Berardi. Telenord in diretta

di Edoardo Cozza

Partita sbloccata al 7' da una magia del centravanti, al gol numero otto in stagione. Poi tanto possesso palla degli emiliani, che pareggiano a inizio ripresa

79' Debole colpo di testa di Defrel, Sirigu para senza difficoltà. Il Genoa annaspa e non riesce a uscire dalla propria metà campo.

77' Berardi cerca il jolly con un tiro al volo dai 20 metri, palla che fa la barba alla traversa.

75' È il turno di Pandev: Shevchenko toglie Destro, che sembrava effettivamente molto stanco.

71' Altra azione meravigliosa del Sassuolo: gioco corto tra Raspadori, Kyriakopoulos e Lopez, il tiro finale è di Defrel che spara alto.

67' Squillo di Berardi, stavolta Sirigu deve impegnarsi decisamene di più per deviare il tiro sul fondo.

64' Doppio cambio nel Genoa: fuori Hernani ed Hefti (calato nella ripresa), dentro Fares e Melegoni.

63' Insistita azione del Sassuolo che porta addirittura Ferrari al tiro, diagonale largo.

60' Toljan sbaglia la lettura di una traiettoria, Cambiaso si porta sul fondo, ma il cross viene deviato in corner. Sugli sviluppi Bani colpisce di testa, ma manca il bersaglio grosso.

58' Tentativo di Rogerio dalla distanza, palla alta non di molto. Monologo neroverde, Genoa che appare troppo passivo.

55' ARRIVA IL PAREGGIO DEL SASSUOLO! Berardi calcia di prima intenzione da dentro l'area dopo un contrasto tra Raspadori e Vanheusden. È 1-1.

51' Il Sassuolo sfiora il pari con Defrel in ripartenza: il centravanti prima calcia addosso a Sirigu, poi non inquadra lo specchio con la ribattuta.

46' Partito il secondo tempo

---

45'+1 Finisce il primo tempo: Sassuolo-Genoa 0-1.

45' Assegnato 1 minuto di recupero.

39' Stop e tiro di Berardi da fuori area: nessun prolema per Sirigu, che blocca agevolmente.

35' Cambiaso resta a terra, probabilmente un colpo all'altezza delle costole provoca dolore all'esterno che, comunque, recupera dopo l'intervento dello staff.

33' Gran botta di Portanova dai 30 metri: soluzione coraggiosa, palla che termina a lato non di molto.

21' Primo giallo del match: fallo tattico di Raspadori per fermare Cambiaso in ripartenza.

19' Bel cross di Raspadori, Defrel salta più in alto di tutti ma non può deviare verso la porta.

15' Ci prova Rogerio dalla distanza: Sirigu blocca senza difficoltà.

13' Reagisce il Sassuolo con la classica azione di Berardi: conversione verso il centro e mancino dal limite, conclusione alta.

7' GOL DEL GENOA! Meraviglioso colpo di tacco di Destro, che finalizza come meglio non si può l'assist di Ekuban.

6' Chance per il Genoa, con Ekuban che non riesce a girare un bel pallone in area.

1' Via all'incontro.

LA CRONACA

Si apre il girone di ritorno di Genoa e Sassuolo: al Mapei Stadium va in scena un incontro che molto può dire della voglia di rivalsa dei rossoblù e delle ambizioni degli emiliani. Dionisi, che ha molti assenti, schiera Berardi, Raspadori e Kyriakopoulos alle spalle di Defrel; Shevchenko, guarito dal covid, propone subito Hefti sulla fascia destra con Cambiaso dal lato opposto, mentre in avanti ci sono Destro ed Ekuban.

Di seguito le formazioni ufficiali.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel

GENOA (3-5-2) Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Destro, Ekuban

