Genoa, ecco Yeboah. Bomber dell' Under 21

di Matteo Angeli

Arriva a titolo definitivo per 6,5 milioni di euro. Ha esordito con gli Azzurrini, sostituendo l'infortunato Piccoli. Chissà che non possano ritrovarsi insieme

Colpo del Genoa,. Ecco Kelvin Yeboah, classe 200, ghanese ma naturalizzato italiano. Arriva a titolo definitivo per 6.5 milioni di euro. Domani farà le visite mediche.

In campo aperto, soprattutto quando può convergere dalla fascia destra, Yeboah è davvero difficile da marcare anche per suoi giochi di gambe e la sua velocità.

In mostra in Austria con lo Sturm Graz (12 reti in 19 gare) fino a conquistare le attenzioni del ct degli azzurrini Paolo Nicolato che, dopo avergli concesso la vetrina contro il Lussemburgo, lo ha schierato titolare contro il Montenegro nelle qualificazioni Europee.

Il 3 settembre seguente, ha esordito ufficialmente con gli Azzurrini, sostituendo l'infortunato Piccoli. Chissà che i due non possano ritrovarsi insieme nel Genoa.

Kelvin Yeboah, il goal non può che averlo nel sangue, nel DNA, con il cognome che porta. È figlio, fratello e soprattutto nipote d’arte: suo padre e suo fratello hanno alle spalle una lunga militanza nelle serie inferiori piemontesi – la famiglia si è trasferita nel novarese da più di 15 anni – mentre suo zio Tony è stato un attaccante di fama internazionale, grazie alla sua militanza nell’Eintracht Francoforte, nel Leeds, e ai 29 gol (in 59 presenze) con la Nazionale ghanese.