Genoa, ecco Ostigard, il difensore pazzo per la Vespa

di Matteo Angeli

Altro colpo in casa Genoa. Dopo Hefti, esterno arrivato dallo Young Boys, il nuovo general manager rossoblù Johannes Spors ha chiuso per il difensore norvegese Leo Ostigard, classe ‘99 che oggi ha già effettuato le visite mediche. Arriva dal Brighton dopo il prestito in Championship allo Stoke City.

“Skirio” (questo il soprannome) è un grande appassionato della Vespa Sul proprio profilo Instagram più volte si è fatto immortalare sulla due ruote. In un'immagine è anche seduto sul modello Rally del 1969. A Genova ne troverà tantissime in giro per la città, considerato l'altissimo numero di amanti delle due ruote che per motivi logistici si muove ogni giorno, Proprio nel capoluogo ligure tra l'altro la Piaggio ebbe la prima sede a Sestri Ponente.