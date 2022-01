Genoa, quasi fatta per Ostigard, nazionale Under 21 norvegese

di Matteo Angeli

Il ragazzo dovrebbe arrivare al Genoa con la la formula del prestito. L'affare è in dirittura di arrivo.

Il Genoa sta chiudendo per un altro difensore. La nuova proprietà dopo Hefti sta infatti per portare a Genova Leo Skiri Østigard, classe 1999, nazionale Under 21 norvegese, centrale di proprietà del Brighton in prestito allo Stoke City in Championship, la Serie B inglese.

Nonostante la sua giovane età ha già alle spalle diversi campionati ad alti livelli con le maglie del St. Pauli in Germania (28 presenze e 1 rete), del Brighton (37 presenze e 2 reti) e del Coventry (39 presenze e 3 reti).

Intanto il difensore Hefti oggi si è gia allenato a Pegli e giovedì potrebbe esordire contro il Sassuolo.