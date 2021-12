Genoa, ecco Silvan Hefti. Primo colpo di Spors

di Matteo Angeli

Primo colpo del Genoa targato 777 Partners. Il club rossoblù ha chiuso per il difensore svizzero dello Young Boys Silvan Hefti. Costo del cartellino 4 milioni di euro. Domani il giocatore effettuerà le visite mediche.

Si tratta di un terzino capace di giocare su entrambe le fasce, grintoso e veloce. Ha 24 anni ed è è stato anche nel giro delle Nazionali elvetiche giovanili, giocando nell’Under 16, Under 19, Under 20 e Under 21.

E’ stato paragonato dagli adetti ai lavori che lo conosco bene a Stephan Lichtsteiner, il giocatore svizzero che ha fatto così bene con le maglie di Lazio e Juventus.

Cresciuto nel settore giovanile del San Gallo, club con il quale ha esordito anche tra i “pro” il 12 settembre del 2015, nella sconfitta per 2-1 contro il Basilea. In poco tempo si guadagna il posto da titolare e alla fine saranno 155 le presenze e 4 gol dal 2015 al 2020.

Lo voleva l’Olympique Marsiglia, ma era stato poi lo Young Boys a fargli firmare il contratto.Qualche tempo fa era nel finito anche nel mirino dell'Atalanta. Ora la nuova avventura in Italia, nel Genoa.