Genoa, la storia di Natale del piccolo tifoso Matteo

di Redazione

Abita a Civitavecchia ma è tifosissimo rossoblù. Ha seguito la gara contro la Lazio in mezzo ai laziali ricevendo una maglia in regalo e gli applausi degli ultras rossoblù

Una storia bella, una storia di Natale. E' quella di Matteo, piccolo tifoso rossoblù che venerdì 17 dicembre era allo stadio Olimpico di Roma per assistere alla gara del suo Genoa in mezzo ai tifosi della Lazio. Abitando a Civitavecchia non è potuto entrare nel settore ospiti. Così insieme al fratello e al papà ha tifato per tutti i novanta minuti nonostante vicino avesse solo sostenitori biancocelesti.

Quella macchia rossoblù in mezzo ai tifosi laziali non è passata inosservata ai supporter del Grifone (tra loro anche l'attore Ignazio Oliva) che alla fine attraverso uno steward gli hanno fatto recapitare la maglia di Davide Biraschi. Facile immaginare la sua gioia una volta avuto il prezioso dono.

Tutta la famiglia di Matteo è genoana, soprattutto la mamma. Anche il fratello è un accanito sostenitore del Grifone che segue sempre con grande passione.

Nei giorni successivi alla gara lo storico leader della gradinata Nord Dario Bianchi aveva lanciato un appello (video in alto):"E' stato per tutta la gara con la sciarpa in mano, fiero. Vederlo così contento in mezzo ai tifosi della Lazio ci ha colpiti davvero, è stato emozionante. Lo invitiamo al Ferraris, lo aspettiamo allo stadio".

Il papà Antonio ha accettato l'invito: "Prima o poi verremo a Genova e sarà bellissimo".