Genoa, Josh Wander ha visto la partita nel Genoa Club Miami

Una visita inaspettata, ma molto gradita per i componenti del Genoa Club Miami che hanno guardato la partita insieme a Josh Wander Il manager di 777 Partners.

Wonder si è infatti recato presso il ristorante “Battubelin”, sede del Genoa Club Miami, per assistere in tv a Genoa-Atalanta.

A Miami c’è la sede del gruppo finanziario americano e non quindi la prima volta che Wonder entrava nel ristorante per assaggiare prelibatezze tipiche della nostra regione.

Intanto 777 Partners dopo aver preso il nuovo manager che farà il mercato ha messo a segno un altro colpo: in arrivo un manager che avrà il compito di studiare tutta la galassia Genoa e Genova. La nuova figura verificherà tutte le potenzialità della città per capire dove investire.