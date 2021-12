Genoa, 777 Partners mette a segno un altro colpo: ecco il nuovo business man

di Matteo Angeli

La nuova figura verificherà tutte le potenzialità della città per capire dove investire. Di sicuro il gruppo americano ha già ben in mente cosa fare a Genova.

Nuovo acquisto in casa Genoa. Non per la squadra ma per la società. 777 Partners dopo aver preso il nuovo manager che farà il mercato ha messo a segno un altro colpo: in arrivo un manager che avrà il compito di studiare tutta la galassia Genoa e Genova. La nuova figura verificherà tutte le potenzialità della città per capire dove investire.

Di sicuro il gruppo americano ha già ben in mente cosa fare a Genova. La conferma era arrivata qualche tempo fa direttamente dal sindaco Marco Bucci: "Mi hanno spiegato un po' di cose, ma non posso dire niente per ora".

Intanto nei giorni scorsi è arrivato il nuovo uomo mercato che invece avrà il difficile compito di rafforzare la squadra a gennaio: Johannes Spors.

"L’esperienza non è un problema - le sue prime parole - Ho ricevuto le stesse domande qualche anno fa quando ero il primo direttore tedesco in Olanda. Ed è andata bene, abbiamo vissuto un periodo buono. Adesso sono il primo tedesco in Italia e sono abbastanza convinto che il nostro calcio sia europeo, sono pronto a portare a termine questa sfida. Sono molto affascinato da questa avventura, è il motivo per cui ho deciso di fare questo passo, è un progetto ambizioso, guardo questo".

Insomma il nuovo gruppo proprietario del Genoa insomma giorno dopo giorno sta sistemando le pedine ai posti giusti.