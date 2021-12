Genoa, Josh Wander: "Delusi per la sconfitta ma oggi è un gran giorno per l'arrivo di Spors"

di Marco Innocenti

"Il mercato di gennaio è solo una delle strade. Abbiamo in mente una rivoluzione e la faremo, con mister Shevchenko e con Johannes per riportare il club dove merita"

Ha parlato a caldo, subito dopo la dura sconfitta nel derby, chiedendo pazienza ai tifosi. Così Josh Wander, socio di 777 Partners, il fondo che detiene la proprietà del Genoa: "Si è sempre delusi quando si perde - ha detto Josh Wander ai microfoni di Dazn - in particolare in un derby. Ma per progredire dobbiamo buttare giù la delusione e, anche se può sembrare folle dirlo, quando guarderemo indietro, quella di oggi sarà stata una buona giornata. Abbiamo perso un derby ma abbiamo anche acquisito un general manager come Johannes Spors, che ha la giusta esperienza per creare il progetto che noi vogliamo e per aiutare il club ad ottenere i risultati che si è prefissato. E' difficile nel breve periodo ma a lungo termine quello di oggi sarà stato un buon giorno per il Genoa".

"Il mercato di gennaio - ha poi aggiunto Wander - è certamente una delle strade per aiutare il club e ci metteremo tutta la nostra forza per mantenere il nostro posto nella serie A. Quindi sì, il mercato è una via. Ci sono molte cose su cui noi lavoriamo per aiutare questo club. Come ho detto, oggi è un gran giorno su questa strada per l'arrivo di Johannes crediamo possa aiutarci in questa rivoluzione e, con l'aiuto di mister Shevchenko, noi vogliamo garantire il futuro di questo club e noi siamo molto fiduciosi di poterlo riportare dove merita".