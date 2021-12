Genoa, Shevchenko positivo al Covid

di Matteo Angeli

Dopo Criscito anche il tecnico fermato dal coronavirus. Gli altri componenti del gruppo squadra già testati risultano negativi

L’allenatore del Genoa Andriy Shevchenko e il capitano Domenico Criscito sono risultati positivi alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare effettuato il 27 dicembre. Gli altri componenti del gruppo squadra già testati risultano negativi.

Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia. L'annuncio arriva direttamente dal club rossoblù.

Gli allenamenti del Genoa riprenderanno il giorno 29 dicembre, guidati dall’allenatore in seconda Mauro Tassotti e dallo staff tecnico.

Anche Mimmo Criscito è positivo al Covid. Lo ha annunciato questa mattina lo stesso giocatore sul suo profilo Instagram: "Dopo bambini, moglie e tata, non poteva farsi scappare anche me. Maledetto Covid. Dopo essere stato positivo un anno fa e dopo aver fatto fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me...".

La moglie Pamela, come spiegato dal capitano, da positiva ha dato due giorni fa alla luce Alice.