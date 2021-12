Genoa, Criscito positivo al Covid

di Matteo Angeli

Mimmo Criscito è positivo al Covid. Lo ha annunciato lo stesso giocatore sul suo profilo Instagram: "Dopo bambini, moglie e tata, non potevafarsi scappare anche me. Maledetto Covid. Dopo essere stato positivo un anno fa e dopo aver fatto fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me...".

La moglie Pamela ha dato due giorni fa alla luce Alice. Per il capitano del Genoa e la sua compagna è la prima figlia femmina dopo Alfredo e Alessandro. Un parto difficile perchè la mamma positiva al Covid da qualche giorno come anche i suoi due figli. Ora anche Mimmo.