Genoa, Criscito papà per la terza volta. In quarantena

di Matteo Angeli

Mimmo Criscito è diventato papà per la terza volta. La moglie Pamela ha dato oggi alla luce Alice. Per il capitano del Genoa e la sua compagna è la prima figlia femmina dopo Alfredo e Alessandro. Un parto difficile perchè la mamma è positiva al Covid da qualche giorno come anche i suoi due figli. Criscito è quindi in quarantena.

“Ancora una volta hai dimostrato quanto sei forte amore mio - il messaggio del capitano su Instagram - Affrontare un parto da positiva e da sola non è facile, ma tu sei stata una forza della natura. Finalmente Alice è con noi e giustamente essendo una femminuccia te l’ha fatta sudare un po’. Dispiace tantissimo non essere lì accanto a te e non vedo l’ora di avervi qui. Benvenuta piccola principessa: papà ti aspetta a braccia aperte“.

Questo invece il messaggio di Pamela. "Posso solo dire che il tunnel più buio della mia vita oggi vede la luce più meravigliosa: Alice. E' ancora sofferente, sotto ossigeno e io sono direi abbastanza distrutta. Il mio pensiero più grande va a casa dai miei bambini entrambi positivi e a mio marito. La mia forza! Ti ho sentito vicino anche da lontano. Vi amo".