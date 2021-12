Genoa, Criscito social: "Bisogna solo chiedere scusa ai nostri tifosi per questa classifica, io in primis"

di Maria Grazia Barile

È il messaggio che il capitano ha affidato al suo profilo Instagram dopo la sconfitta nel derby: " Ci prendiamo tutte le nostre responsabilità".

"Bisogna solo chiedere scusa ai nostri tifosi per questa classifica. Ci prendiamo tutte le nostre responsabilità, io in primis". È il messaggio dopo derby che Criscito affida al suo profilo Instagram. Il capitano rientrava dopo uno stop di qualche settimana e ha certamente contribuito ad innalzare il tasso di qualità della squadra, falcidiata negli ultimi tempi da tanti infortuni. ma il suo ritorno, così come quello di Destro, non è bastato.

Criscito fa espressamente riferimento alla classifica che vede il Genoa al penultimo posto a 10 punti dopo 17 giornate, appaiato al Cagliari che giocherà domani sera a Milano con l'Inter. Una situazione preoccupante e un calendario non agevole: le ultime due partite del girone d'andata saranno con Lazio e Atalanta.

L'assunzione di responsabilità da parte del capitano è un monito per tutta la squadra chiamata a dare presto risposte sul campo in attesa del mercato di gennaio che porterà rinforzi.

Lo ha sottolineato anche ieri Josh Wander, uno dei proprietari americani, puntualizzando: "Il mercato di gennaio è solo una delle strade. Abbiamo in mente una rivoluzione e la faremo, con mister Shevchenko e con Johannes Spors per riportare il club dove merita".