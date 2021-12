Genoa, Shevchenko: "La salvezza è la nostra Champions League: testa bassa e lavoriamo"

di Marco Innocenti

"Dobbiamo rialzarci subito, avere il coraggio per dare continuità: il goal a freddo e tante assenze ci hanno penalizzato"

"Siamo sicuramente delusi. Noi volevamo giocarcela ma abbiamo preso subito goal e abbiamo regalato il primo tempo". Così Andrij Shevchenko dopo il pesante ko per 3-1 nel derby. "Nella ripresa abbiamo avuto la reazione giusta, abbiamo creato occasioni ma bisogna rialzarci subito, avere coraggio e dare continuità per iniziare bene le partite".

"Le difficoltà di queste partite? Quando sono arrivato qua sapevo bene come fosse il calendario - ha aggiunto - Non mi lamento mai ma le tante assenze ci hanno penalizzato. Col ritorno di Criscito e Destro la squadra ha subito alzato il ivello. Io l'ho detot che per noi restare in serie A è come vincere la Champions. Ora abbassiamo la testa e raggiungiamo il nostro risultato".