Genoa, buona a metà la prima di Vieira in panchina: il Cagliari pareggia 2-2 al "Ferraris" con due rigori

Il Genoa pareggia la prima in casa del nuovo tecnico Vieira contro il Cagliari, la gara a inseguimento finisce 2-2 al termine di un'altalena di emozioni. Soddisfazione a metà per i rossoblù, raggiunti nel finale. Entrambi su calcio di rigore i due gol del Cagliari, a rete Frendrup e Miretti per il genoa.

LA PARTITA - La novità in panchina in una partita da non sbagliare: Patrick Vieira siede per la prima volta al Ferraris da tecnico del Genoa, di fronte ad un Cagliari in piena lotta salvezza, allenato dalla vecchia conoscenza Davide Nicola. La prima senza Alberto Gilardino alla guida arriva proprio in uno scontro diretto, di fronte ad un 'Ferraris' assai colorato dai tifosi del Grifone.

Per il tecnico francese, fiducia a Miretti dopo la buona prova in Nazionale Under 21; al fischio d'inizio si accomoda invece in panchina Mario Balotelli. Arbitra l'incontro Simone Sozza, della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno Tolfo e Di Monte. Il quarto uomo sarà Feliciani. In sala VAR, infine, ci saranno Marini e Nasca.

Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della partita.

Genoa: Leali; Sabelli, Bani, Matturro, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Miretti, Pinamonti, Zanoli.

A disposizione: Gollini, Sommariva, Accornero, Ankeye, Balotelli, Bohinen, Marcandalli, Masini, Melegoni, Messias, Pereiro, Norton-Cuffy, Vasquez, Vitinha, Vogliacco. Allenatore: Patrick Vieira.

Cagliari: Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo, Zoertea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.

A disposizione: Ciocci, Scuffet, Lapadula, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Ober, Azzi, Kingstone, Felici. Allenatore: Davide Nicola.

PARTITI! - Genoa in classica divisa rossoblù, Cagliari che ovviamente deve giocare in bianco. Primo possesso per Pinamonti, lui e i suoi compagni attaccano verso la Gradinata Nord per questo primo tempo.

6' - Rigore per il Cagliari: Thorsby salta su angolo dei sardi per contrastare Mina, colpisce il pallone con un braccio ma l'azione prosegue con Zanoli che supera Augello e conquista una buona rimessa laterale in attacco. La sala Var però richiama Sozza, il direttore di gara assegna il penalty agli ospiti.

8' - Vantaggio Cagliari: perfetta esecuzione di Marin, che di piatto destro fa secco Leali al centro della porta. Genoa che era partito con coraggio, sardi in gol alla prima occasione.

11' - Pareggio Genoa! Rimessa laterale in zona destra avanzata, il pallone rimbalza e viene deviato da Mina. La respinta del difensore è poco efficace, la difesa del Cagliari immobile e ne approfitta Frendrup, che batte indisturbato Sherri da pochi passi.

20' - Clamorosa occasione Genoa: splendido lancio verticale di badelj per Miretti, l'azzurrino non è abbastanza freddo da vedere Thorsby libero con la porta vuota davanti. A Sherri praticamente battuto, l'ex juventino colpisce male, palla sul fondo.

31' - Occasione Cagliari, che sfiora il nuovo vantaggio con Piccoli: il terzo tempo dell'attaccante su cross di Zappa è perfetto, ma il pallone sibila sopra la traversa di Leali. Partita equilibrata, con un buon Genoa che deve cercare maggiore concretezza davanti.

37' - Bel tiro di Zanoli, che trova Sherri pronto. Azione nata da un break di Zanoli che ha tagliato il campo e visto l'inserimento dell'esterno sinistro.

40' - Rischia Bani, che scivola nel tentativo di respingere un traversone basso di Zappa: il difensore genoano cade in avanti e blocca con il corpo il pallone proprio davanti a Leali, dovendo chiamare anche l'intervento dei sanitari a gioco fermo per un colpo al viso.

46'+1 - Decisivo Leali! Gaetano si gira benissimo in piena area, dopo una gran discesa di Piccoli sulla destra. Il portiere del Grifone è però rapido a tuffarsi e deviare in angolo.

FINE PRIMO TEMPO - Risultato di parità dopo i primi 45 minuti: un buon Genoa, colpito subito dal calcio di rigore causato da Thorsby e trasformato da Marin. Reazione forte per l'immediato pareggio di Frendrup. Da quel momento, match equilibrato, con gli uomini di Vieira che si sono fatti pericolosi ma non devono sottovalutare le qualità in attacco della squadra sarda.

SECONDO TEMPO - Non ci sono cambi nelle due squadre. Dopo qualche buona iniziativa del Cagliari non finalizzata, anche per merito di Leali che si oppone a Gaetano messo davanti alla porta da Piccoli, il Genoa passa in vantaggio! L'azione: Thorsby vola sulla destra, mette al centro e Miretti al volo di destro da dentro l'area mette in rete con un bel diagonale.

Il Cagliarti stenta a reagire ed è ancora il Genoa a sfiorare il raddoppio in un paio di circostanze. In campo si rivede finalmente anche Messias, al posto di un eccellente Miretti: il brasiliano era fuori per infortunio da settembre.

A 5' dal termine presunto fallo di Martin su Piccoli in area, l'arbitro assegna il calcio di rigore al Cagliari. Sul dischetto, dopo un silent check del Var, va lo stesso Piccoli che sotto la Nord spiazza Leali e firma il pareggio (2-2)!

Vieira getta nella mischia Vitinha e Balotelli nel tentativo di riconquistare la partita e i tre punti. Finale arroventato, Viola viene espulso nei quattro minuti di recupero per un presunto contatto "proibito" con un avversario. Ma il Var richiama l'arbitro che dopo avere visionato il filmato trasforma il cartellino rosso in giallo.

Il Genoa chiude in avanti: punizione di Vitinha, sugli sviluppi i rossoblù reclamano un tocco di mano in area dei sardi ma Sozza fischia tre volte e certifica il 2-2- finale a Marassi.