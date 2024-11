Genoa, Vieira: "Con il Cagliari avremmo meritato di più, ma il rigore finale..."

Il Genoa impatta col Cagliari per 2-2 e rimanda la prima vittoria al Ferraris che resta tabù per i rossoblu. Patrick Vieira all’esordio sulla panchina del Grifone dopo l’esonero di Gilardino appare comunque contento: “Sono molto soddisfatto, credo che abbiamo fatto una partita interessante. Mi spiace perché secondo me meritavamo la vittoria, soprattutto nel secondo tempo. E poi sul secondo rigore credo che l’arbitro abbia sbagliato., decisione che mi ha infastidito”.

Il nuovo tecnico del Grifone ha potuto avere nel finale Messias e Vitinha, tornati in campo dopo mesi di assenza, ma sul più bello ha subito il rigore, peraltro contestato, che ha portato al pari dei sardi. Vieira vede il bicchiere mezzo pieno: “La cosa importante era dare fiducia ai giocatori. Come detto in conferenza questo gruppo ha qualità e dobbiamo sfruttarla. Poi i giocatori sapranno dare il loro contributo”.

L’amarezza di Vieira sono i due rigori subiti: “Abbiamo preso due gol su rigore e abbiamo creato diverse occasione che potevamo sfruttare meglio. C’è ancora tanto da migliorare”. Miretti? Vieira è chiaro: “Ha la qualità per essere pericoloso negli ultimi metri per fare sia gol che assist. Ha l’intelligenza di trovare lo spazio e la tecnica per fare bene”.

Ora il prossimo match è a Udine.