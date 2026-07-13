La Spezia: uccise compagno di scuola con una coltellata, al via il processo
di R.C.
Il pm Giacomo Gustavino ha ottenuto il giudizio immediato nei confronti di Zouhair Atif, 19 anni, accusato di omicidio aggravato
È iniziato davanti alla Corte d'Assise della Spezia il processo a Zouhair Atif, 19 anni, imputato per l'omicidio aggravato del compagno di scuola Abanoub Youssef, ucciso con una coltellata il 16 gennaio scorso all'interno dell'istituto tecnico Einaudi-Chiodo.
Il pubblico ministero Giacomo Gustavino ha ottenuto il giudizio immediato nei confronti del giovane, accusato di aver colpito mortalmente il coetaneo durante l'aggressione avvenuta nell'edificio scolastico.
Nel corso dell'udienza, Atif, assistito dall'avvocato Enzo Frediani, ha ricostruito la propria versione dei fatti, confermando di aver acquistato il coltello utilizzato nell'aggressione in un negozio del centro della Spezia la stessa mattina del delitto.
I familiari della vittima si sono costituiti parte civile nel procedimento.
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