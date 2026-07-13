Ceranesi: riaperta la strada della vecchia guidovia, ma servono ancora 400 mila euro da Genova

Un'arteria fondamentale per chi vive l'alta Valpolcevera. E' il collegamento che collega l'abitato di Gaiazza e dintorni con Bolzaneto: una strada rimasta a lungo chiusa per vari smottamenti sia nel comune di Ceranesi che in quello di Genova.

Ora, alla presenza dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone, la riapertura del tratto tra i due comuni con la richiesta della città capoluogo di risorse per 400 mila euro al fine di mettere in sicurezza un nuovo versante con condizioni in costante peggioramento.

Il tutto davanti a un'abitazione che è stata abbandonata dai vecchi proprietari a seguito del progressivo avanzamento della frana. Le autorità: "Queste persone sono tuttora supportate anche a livello economico, la legge prevede un contributo ulteriore per la nuova sistemazione".

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