Genova inaugura "Illumina": un nuovo spazio per sport, inclusione e socialità

Mercoledì 15 luglio, alle ore 17.00, sarà inaugurato ai Giardini Giovanni Lamboglia, nel quartiere di Marassi, il nuovo spazio "Illumina", un'area dedicata allo sport, al benessere, all'inclusione e alla socialità.

Alla cerimonia parteciperanno Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Silvia Salis, Sindaca di Genova, Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute, e Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute.

Presenti anche gli ambassador del progetto Sport Illumina: Giacomo Galanda, ex capitano della Nazionale italiana di basket, e Alessandro Ossola, atleta paralimpico della Nazionale italiana di atletica leggera.

L'inaugurazione sarà un momento di incontro tra istituzioni, territorio e mondo dello sport per celebrare l'apertura del nuovo spazio, realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani e ideato e promosso da Sport e Salute.

L'area offrirà spazi dedicati a skate, basket, volley e calisthenics, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento aperto alla cittadinanza, dove la pratica sportiva si unisce ai valori dell'inclusione, del benessere e della partecipazione.

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