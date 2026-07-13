Genova, sicurezza: visioni differenti per una priorità comune

Il tema della sicurezza continua a monopolizzare l'attenzione dei genovesi. Tante le visioni, diversi i suggerimenti, per cercare di affrontare con efficacia un argomento molto articolato e irto di difficoltà. Ai microfoni di Telenord ne parlano l'assessore comunale competente Arianna Viscogliosi, quello del municipio Centro Est Maria Michela Tacchini, e il consigliere di opposizione Massimiliano Massa. Ne scaturisce un corollario di strategie molto diverse tra di loro, con la consapevolezza comune, che qualche intervento sia comunque necessario e urgente.

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