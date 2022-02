Spezia, Thiago Motta verso Salerno: "Orgoglioso dei miei ragazzi"

di Maria Grazia Barile

"Ricevere il riconoscimento di miglior allenatore di gennaio di Serie A mi ha fatto piacere ma voglio dividere il merito con tutti"

Il campionato dello Spezia riparte con un Thiago Motta "miglior allenatore di gennaio di Serie A". Ma lui non si esalta e vuole dividere i meriti con tutti: "Ricevere un riconoscimento fa sempre piacere, ma la mia grande felicità e il mio orgoglio è vedere i ragazzi che si impegnano e lavorano ogni giorno duramente, senza mai risparmiarsi. Stanno facendo un lavoro fantastico, questo è un riconoscimento non solo per me, ma anche per il mio staff che fa del suo meglio per aiutare e far crescere la squadra, e soprattutto per i ragazzi, perché sono loro i protagonisti che scendono in campo ogni settimana dando il loro meglio. Il pranzo di giovedì con la squadra era in programma già da tempo, ovviamente non abbiamo tolto nulla alla preparazione, anzi, ci siamo allenati intensamente per due settimane per affrontare la partita di lunedì. Sono momenti che aiutano il gruppo a stare insieme, a continuare a conoscersi e rafforzare il legame".

È un Thiago Motta fiducioso a due giorni dallo scontro salvezza di Salerno: "Lunedì sarà una sfida impegnativa contro un’avversaria diretta. Noi ci siamo preparati al massimo come sempre e ci presenteremo con lo spirito giusto e la voglia di fare bene. Dobbiamo andare avanti come stiamo facendo, giorno dopo giorno, con impegno e responsabilità, così arrivano i risultati. Senza lavoro non possiamo portare a casa niente, i risultati vanno guadagnati e la squadra fino a questo momento è stata premiata per il suo impegno. Il nostro obiettivo è chiaro davanti a noi, stiamo facendo del nostro meglio giorno dopo giorno per continuare sul percorso che abbiamo iniziato e arrivare preparati alle partite che ci aspettano".