Spezia, Verde: "Dopo il gol alla Sampdoria non mi fermo più"

di Maria Grazia Barile

"La mia esperienza per aiutare i giovani e conquistare la salvezza, con Thiago Motta ho trovato l'intesa"

Daniele Verde, autore del gol del successo con la Sampdoria, non vuole più fermarsi: "Se vedo un pallone in area lo prendo al volo. L'ultimo gol l'ho segnato di destro, non so neanche io come ho fatto".

L'attaccante spiega come ha fatto a convincere Thiago Motta: "Eravamo in tanti poi ci siamo ritrovati in pochi per infortuni e altro. Ho trovato difficoltà nell'approcciare una tipologia di allenamento con poca gente, poi ho trovato il mio posto. Il tecnico cerca, al di là della qualità, anche di tirare fuori la quantità. Prima c'era più qualità, ora bisogna correre e sacrificarsi e l'ho imparato negli ultimi anni per metterlo al servizio alla squadra".

Sulla salvezza dello Spezia, Verde aggiunge: "La cosa più importante è quello di aiutare la squadra, c'è un bel feeling e sono contento di aiutare i miei compagni mettendo la mia esperienza. Gioco per aiutarli fino alla fine. Loro ovviamente devono fare lo stesso per cercare la salvezza il prima possibile