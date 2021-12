Spezia, Thiago Motta salva la sua panchina: "In linea con gli obiettivi"

di Maria Grazia Barile

Dopo il successo di Napoli il tecnico si toglie un sassolino: "Ho pensato solo a preparare bene la partita e ora guardo già alla prossima col Verona"

Lo Spezia che non ti aspetti batte il Napoli al Maradona grazie ad un'autorete di Juan Jesus e porta a casa tre punti d'oro da mettere sotto l'albero. Thiago Motta salva la panchina e mangia il panettone: "Penso già al Verona, siamo in linea con i nostri obiettivi".

Il tecnico sottolinea: "Sono contento del nostro percorso. Dall’inizio abbiamo lavorato tantissimo insieme a questi ragazzi. Siamo sempre in linea con l’obiettivo della società e con il valore della squadra, chiaramente il girone d’andata lo abbiamo fatto bene. Ci sono stati dei momenti in cui non abbiamo fatto bene ma succede, lottiamo per la salvezza e io sono convinto e fiducioso che faremo meglio. Il mio destino? Io ho pensato alla partita, prepararla al meglio e da oggi penso all’Hellas Verona in casa. Il nostro lavoro è questo, pressione e discussione, esisterà sempre e anche per questo mi piace questo lavoro. Siamo in linea con gli obiettivi della società, pensiamo alla prossima partita”.