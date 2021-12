Spezia, Thiago Motta ritrova Strelec. Agudelo e Hristov parzialmente in gruppo

di Alessandro Bacci

Ancora assenti i nazionali Colley, Podgoreanu, Kovalenko e Kiwior. Solo lavoro personalizzato per Bourabia

Ancora una seduta mattutina per lo Spezia in vista della sfida con l'Atalanta. Mister Thiago Motta questa mattina hanno riabbracciato David Strelec, al rientro dopo le ottime prestazioni fornite con la maglia della nazionale slovacca. Torneranno in gruppo solo domani Colley, Podgoreanu, Kovalenko e Kiwior.



Riscaldamento tecnico, situazioni tattiche, sviluppi offensivi e intensa partitella finale nel menù quotidiano del tecnico italo-brasiliano. Parzialmente in gruppo Agudelo e Hristov, lavoro personalizzato invece per Bourabia. Domani mattina nuova seduta di allenamento a Follo.