Spezia, Thiago Motta in ansia per Erlic: potrebbe saltare la trasferta di Salerno

di Maria Grazia Barile

Il difensore spezzino si è fermato a causa di un problema al ginocchio e verrà monitorato nelle prossime ore

Erlic in forte dubbio in vista di Salerno. Il difensore spezzino si è fermato a causa di un problema al ginocchio e verrà monitorato di giorno in giorno. Un campanello d'allarme per Thiago Motta, vista l'importanza del calciatore. Maggiore chiarezza si avrà dopo gli accertamenti ed esami di rito che verranno svolti nelle prossime ore.

Le sensazioni al momento non sono molto positive. Il tecnico sta valutando le possibili alternative: potrebbe affidarsi a Hristov, pronto per giocare al centro della difesa, al fianco di Amian e Nikolaou.

Lo Spezia giocherà posticipo lunedì sera alle 20.45, oggi giornata di riposo, la preparazione riprenderà domani.