Spezia, Soleri torna disponibile: sarà presente al ritiro estivo dopo il lungo stop per infortunio

Edoardo Soleri sarà regolarmente a disposizione per il ritiro estivo dello Spezia a Santa Cristina. L’attaccante, fermo da mesi per un problema al tendine d’Achille, è pronto a rientrare in gruppo dopo un lungo percorso riabilitativo.

Infortunio – L’ultima partita disputata da Soleri risale al match contro la Juve Stabia, pareggiato 1-1 al Picco, dove fu anche autore del gol spezzino. Successivamente, il giocatore è stato costretto a fermarsi per tutto il girone di ritorno a causa del problema fisico.

Operazione – Il 13 febbraio l’attaccante aquilotto è stato operato in Finlandia. L’intervento è riuscito e ha dato il via a un percorso di recupero che si concluderà a breve, in tempo per consentirgli di aggregarsi al gruppo per la preparazione estiva.

Stagione – Nel campionato appena concluso, Soleri ha collezionato 20 presenze con 3 reti, messe a segno contro Juve Stabia, Cesena e Salernitana. Curioso l’episodio nel match contro i romagnoli, quando l’attaccante si è ritrovato a difendere i pali dello Spezia al posto dell’infortunato Sarr, con i cambi già terminati.

Situazione – Il suo rientro rappresenta un’opportunità importante per Luca D’Angelo, che potrà contare nuovamente su una pedina d’esperienza in vista della nuova stagione

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.